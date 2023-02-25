В Херсоне снова раздались взрывы

В Херсоне в очередной раз сегодня сообщают о взрывах. В городе достаточно "громко".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Официальные источники пока не сообщают о ситуации в городе. Воздушная тревога в городе и области не объявлена.

Местные Telegram-каналы сообщают, что россияне обстреливают город из оккупированных Олешек. Предварительно город под обстрелом из РСЗО.