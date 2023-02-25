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В Херсоне снова раздались взрывы

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Херсон, Суббота 25 февраля 2023 21:26
В Херсоне снова раздались взрывы Фото: В Херсоне снова раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Херсоне в очередной раз сегодня сообщают о взрывах. В городе достаточно "громко".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Официальные источники пока не сообщают о ситуации в городе. Воздушная тревога в городе и области не объявлена.

Местные Telegram-каналы сообщают, что россияне обстреливают город из оккупированных Олешек. Предварительно город под обстрелом из РСЗО.

Напомним, что в Херсоне сегодня, 25 февраля, раздавались взрывы.

Добавим, что вчера вражеская армия обстреляла детсад в Херсоне, где после попадания произошел пожар.

Также мы писали, что российские военные из артиллерии атаковали общежитие в Херсоне, один из снарядов попал в стену здания.

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