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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Четвер 19 січня 2023 17:25
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: У Херсоні знову лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 19 січня, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

У місті та області повітряна тривога не оголошувалась.

Наразі офіційної інформації про обстріл Херсона немає.

Нагадаємо, 18 січня окупанти обстріляли Херсон.

Крім того, херсонським комунальникам та працівникам райрад видають бронежилети через небезпеку обстрілу.

Додамо, що Херсоні вранці 18 січня вкотре лунали вибухи. Місцеві жителі пишуть про обстріл міста.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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