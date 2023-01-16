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Через небезпеку обстрілів у Херсоні комунальникам та чиновникам видадуть бронежилети

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Херсон, Понеділок 16 січня 2023 17:36
Через небезпеку обстрілів у Херсоні комунальникам та чиновникам видадуть бронежилети Фото: у Херсоні комунальникам та чиновникам видадуть бронежилети (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Херсонські комунальники та працівники районних рад отримають бронежилети. Їх надав Львівський оборонний кластер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської міської ради.

Як сказано в повідомленні, місту було надано 182 бронежилети. Їх розподілять між працівниками комунальних служб, котрі цілодобово працюють над відновленням інфраструктури міста.

"Через небезпечну ситуацію в Херсоні, що склалася внаслідок постійних російських обстрілів, Херсонська міська військова адміністрація звернулася до одного з підприємств оборонної промисловості у складі ДК "Укроборонпром" з проханням розглянути можливість надання допомоги у вигляді бронежилетів", - сказано в повідомленні.

Також захист буде видано співробітникам райрад міста Херсон та старостинських округів. Це стосується тих чиновників, які виїжджають працювати в особливо небезпечні райони, забезпечуючи життєдіяльність громади: розвозять питну воду, хліб, необхідну гуманітарну допомогу жителям, евакуйовують цивільне населення, наражаючи себе на смертельну небезпеку.

ємо, раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні.

Також ми писали, що вибухи у Херсоні чули сьогодні приблизно о 14:30.

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