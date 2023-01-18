ua ru
Ср, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні пролунали вибухи: у мережі повідомляють про обстріл

Новость на русском →
Середа 18 січня 2023 12:16
У Херсоні пролунали вибухи: у мережі повідомляють про обстріл Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вранці 18 січня вкотре пролунали вибухи. Місцеві жителі пишуть про обстріл міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих жителів, наразі місто перебуває під обстрілом. Чи є прильоти, поки що невідомо.

Також влада та військова адміністрація поки що не коментували причини вибухів у Херсоні.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти 83 рази обстріляли Херсон і область. Внаслідок атак є руйнування та поранені.

Також учора ми писали, що російська армія обстріляла підприємство критичної інфраструктури у Херсоні. Снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, а також кисневу станцію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна в Україні
NEWS
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
DAILY
Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС