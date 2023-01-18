У Херсоні пролунали вибухи: у мережі повідомляють про обстріл
У Херсоні вранці 18 січня вкотре пролунали вибухи. Місцеві жителі пишуть про обстріл міста.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
За інформацією місцевих жителів, наразі місто перебуває під обстрілом. Чи є прильоти, поки що невідомо.
Також влада та військова адміністрація поки що не коментували причини вибухів у Херсоні.
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти 83 рази обстріляли Херсон і область. Внаслідок атак є руйнування та поранені.
Також учора ми писали, що російська армія обстріляла підприємство критичної інфраструктури у Херсоні. Снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, а також кисневу станцію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.