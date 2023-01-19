В Херсоне вновь прогремели взрывы
Фото: В Херсоне вновь раздаются взрывы (Getty Images)
В четверг, 19 января, в Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
В городе и области воздушная тревога не объявлялась.
На данный момент официальной информации об обстрелах Херсона нет.
Напомним, 18 января оккупанты обстреляли Херсон.
Кроме того, херсонским коммунальщикам и работникам райсоветов выдают бронежилеты из-за опасности обстрелов.
Добавим, что Херсоне утром 18 января в очередной раз раздавались взрывы. Местные жители пишут об обстреле города.
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