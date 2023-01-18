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Окупанти знову обстріляли Херсон

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Херсон, Середа 18 січня 2023 20:23
Окупанти знову обстріляли Херсон Фото: Окупанти знову обстріляли Херсон (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 18 січня, росіяни знову обстріляли Херсон. Повітряна тривога у місті та області не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови облради Юрія Соболевського.

"Росіяни продовжують обстрілювати Херсон", - йдеться у повідомленні.

Окупанти знову обстріляли ХерсонПро жертви російського обстрілу чи руйнування не повідомлялось.

Нагадаємо, що російські окупанти за позаминулу добу, 16 січня, обстріляли територію Херсонської області 102 рази.

До того ж херсонським комунальникам та працівникам райрад видають бронежилети через небезпеку обстрілів.

У Херсоні вранці, 18 січня, вкотре пролунали вибухи. Місцеві жителі пишуть про обстріл міста.

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