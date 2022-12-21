У Херсоні знову пролунали вибухи

Місцеві Telegram-канали також повідомляють про вибухи у місті. За інформацією мешканців, їх було кілька.

Зазначимо, що влада міста та військове керівництво поки не коментують інформацію про вибухи.

Обновлено 11:05.

По данным корреспондентов "Общественное Херсон", в городе прогремели повторные взрывы.