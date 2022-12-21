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У Херсоні знову пролунали вибухи

Фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вранці 21 грудня пролунали вибухи. Тривогу в регіоні не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

Місцеві Telegram-канали також повідомляють про вибухи у місті. За інформацією мешканців, їх було кілька.

Зазначимо, що влада міста та військове керівництво поки не коментують інформацію про вибухи.

Обновлено 11:05.

По данным корреспондентов "Общественное Херсон", в городе прогремели повторные взрывы.

Нагадаємо, російські війська минулої доби 71 раз обстріляли територію Херсона та області. Ворог бив по житлових кварталах та будинках, внаслідок чого загинув цивільний.

Також ми писали, що ворог учора кілька разів обстріляв Херсон. Внаслідок денного ворожого удару по місту там почалася пожежа.

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ХерсонвибухиВійна в Україні