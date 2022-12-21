В Херсоне вновь прогремели взрывы

В Херсоне утром 21 декабря прогремели взрывы. Тревога в регионе не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".
Местные Telegram-каналы также сообщают о взрывах в городе. По информации жителей, их было несколько.
Отметим, что власти города и военное руководство пока не комментируют информацию о взрывах.
Обновлено 11:05.
По данны корреспондентов "Суспільне Херсон", в городе прогремели повторные взрывы.
Напомним, российские войска за минувшие сутки 71 раз обстреляли территорию Херсона и области. Враг бил по жилым кварталам и домам, вследствие чего погиб гражданский.
Также мы писали, что враг вчера несколько раз обстрелял Херсон. В результате дневного вражеского удара по городу там начался пожар.
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