Окупанти вчора понад 70 разів обстріляли Херсон та область: є руйнування та жертви

Російські війська минулої доби 71 раз обстріляли територію Херсона та області. Ворог бив по житлових кварталах та будинках, внаслідок чого загинув цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської міськради.

"Ворог ще раз обстріляв житлові квартали Херсона. Потрапили в речпорт, приватні та багатоквартирні будинки. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Минулої доби росіяни вбили 1 людину, 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Для атак на регіон окупанти застосували артилерію, реактивні системи залпового вогню, міномети та танки.

Нагадаємо, раніше у Херсонській облраді заявили, що під час обстрілу 20 грудня окупанти могли завдавати ударів по місту за допомогою фосфорних боєприпасів.

Як відомо, учора російські окупанти кілька разів обстрілювали Херсон. Внаслідок денного ворожого удару по місту там почалася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.