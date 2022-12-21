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Окупанти вчора понад 70 разів обстріляли Херсон та область: є руйнування та жертви

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Херсон, Середа 21 грудня 2022 09:04
Окупанти вчора понад 70 разів обстріляли Херсон та область: є руйнування та жертви Фото: окупанти вчора понад 70 разів обстріляли Херсон та область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби 71 раз обстріляли територію Херсона та області. Ворог бив по житлових кварталах та будинках, внаслідок чого загинув цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської міськради.

Для атак на регіон окупанти застосували артилерію, реактивні системи залпового вогню, міномети та танки.

"Ворог ще раз обстріляв житлові квартали Херсона. Потрапили в речпорт, приватні та багатоквартирні будинки. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Минулої доби росіяни вбили 1 людину, 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Херсонській облраді заявили, що під час обстрілу 20 грудня окупанти могли завдавати ударів по місту за допомогою фосфорних боєприпасів.

Як відомо, учора російські окупанти кілька разів обстрілювали Херсон. Внаслідок денного ворожого удару по місту там почалася пожежа.

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