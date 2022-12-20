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В Херсоне снова прогремели взрывы

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Херсон, Вторник 20 декабря 2022 15:17
В Херсоне снова прогремели взрывы Иллюстративное фото: в Херсоне снова прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 20 декабря, в жители Херсона услышали взрывы. В области пока не объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram.

Местные власти пока не сообщают более детальной информации о взрывах в городе.

Обновлено 15:20

По словам замглавы Херсонского облсовета Юрия Соболевского, Херсон находится под плотным огнем оккупантов.

При этом местные Telegram-каналы пишут, что в городе из-за обстрела начался пожар.

В Херсоне снова прогремели взрывыФото: пожар в Херсоне (t.me/kavun_ks)

Напомним, 20 декабря утром в Херсоне также были слышны взрывы.

Позже стало известно, что город обстреляли российские оккупанты, в результате чего есть погибший и раненные.

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