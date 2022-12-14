У Херсоні знову прогриміли вибухи

Російські окупанти знову вдарили по Херсону пізно ввечері у середу, 14 грудня. У місті фіксуються "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Кавун Херсон ".

У якому районі міста сталися нинішні вибухи - не уточнюється. Даних про можливі потерпілих та руйнування немає.

"Прильоти в Херсоні. Бережіть себе!" - йдеться у публікації.

Раніше повідомлялося, що зросла кількість жертв та постраждалих під час ворожих обстрілів Херсона вдень 14 грудня.

Нагадаємо також, що внаслідок ворожих обстрілів Херсона загинула 8-річна дитина.

РБК-Україна повідомляло, що перед цим 14 грудня рятувальники загасили пожежу в Херсоні, яка почалася вранці після ворожого обстрілу.

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