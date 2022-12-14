У Херсоні внаслідок обстрілу загинула дитина

Сьогодні, 14 грудня, в результаті ворожого обстрілу Херсону загинула 8-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресофіцера Херсонської ОВА Дмитра Плетенчука в Facebook.

Пресофіцер додав, що лікарі годину намагались реанімувати дитину, але безрезультатно через кількість отриманих травм.

"Хлопчик 8 років. Не врятували. Занадто багато пошкоджень через мінно-вибухову травму",- написав Плетенчук.

Нагадаємо, сьогодні, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено два поверхи будівлі Херсонської ОВА.

Раніше ми писали, що у Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу оголошено не було.

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