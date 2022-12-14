В Херсоне снова прогремели взрывы
Российские оккупанты снова ударили по Херсону поздно вечером в среду, 14 декабря. В городе фиксируются "прилеты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Кавун Херсон".
"Прилеты в Херсоне. Берегите себя!" - говорится в публикации.
В каком районе города произошли нынешние взрывы - не уточняется. Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет.
Ранее сообщалось, что возросло количество жертв и пострадавших во время вражеских обстрелов Херсона днем 14 декабря.
Напомним также, что в результате вражеских обстрелов Херсона погиб 8-летний ребенок.
РБК-Украина сообщало, что перед этим 14 декабря спасатели потушили пожар в Херсоне, который начался утром после вражеского обстрела.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.