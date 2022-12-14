В Херсоне снова прогремели взрывы

Российские оккупанты снова ударили по Херсону поздно вечером в среду, 14 декабря. В городе фиксируются "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Кавун Херсон ".

В каком районе города произошли нынешние взрывы - не уточняется. Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет.

"Прилеты в Херсоне. Берегите себя!" - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что возросло количество жертв и пострадавших во время вражеских обстрелов Херсона днем 14 декабря.

Напомним также, что в результате вражеских обстрелов Херсона погиб 8-летний ребенок.

РБК-Украина сообщало, что перед этим 14 декабря спасатели потушили пожар в Херсоне, который начался утром после вражеского обстрела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.