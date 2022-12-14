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В Херсоне снова прогремели взрывы

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Херсон, Среда 14 декабря 2022 23:25
В Херсоне снова прогремели взрывы Фото: взрывы в Херсоне (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты снова ударили по Херсону поздно вечером в среду, 14 декабря. В городе фиксируются "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Кавун Херсон".

"Прилеты в Херсоне. Берегите себя!" - говорится в публикации.

В каком районе города произошли нынешние взрывы - не уточняется. Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что возросло количество жертв и пострадавших во время вражеских обстрелов Херсона днем 14 декабря.

Напомним также, что в результате вражеских обстрелов Херсона погиб 8-летний ребенок.

РБК-Украина сообщало, что перед этим 14 декабря спасатели потушили пожар в Херсоне, который начался утром после вражеского обстрела.

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