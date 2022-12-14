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Обстріл Херсона: кількість жертв зросла, є поранені

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Україна, Середа 14 грудня 2022 21:08
Обстріл Херсона: кількість жертв зросла, є поранені Фото: кількість жертв обстрілу Херсона 14 грудня зросла (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Зросла кількість жертв і постраждалих під час ворожого обстрілу Херсону сьогодні вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Російські окупанти вдень обстріляли житлові будинки у Дніпровському районі Херсона.

Як повідомив Янушевич, від поранень на місці обстрілу загинула жінка, яка прямувала додому. Двоє людей дістали поранення середнього та тяжкого ступенів важкості.

"Нині лікарі надають їм необхідну медичну допомогу", - зазначив голова адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні при ворожому обстрілі загинув 8-річний хлопчик, якого протягом години намагалися реанімувати лікарі.

Крім того, українські рятувальники загасили кілька пожеж у Херсоні сьогодні. Вони почалися внаслідок ударів росіян по місту.

Раніше ми писали, що внаслідок російського обстрілу було пошкоджено два поверхи будівлі Херсонської ОВА.

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