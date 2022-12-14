У Херсоні загасили пожежі, які почалися через обстріли росіян

У середу, 14 грудня, українські рятувальники загасили кілька пожеж у Херсоні. Вони почалися внаслідок ударів росіян по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram .

За даними рятувальників, пожежу в складському приміщенні площею 6000 квадратних метрів, яка почалася сьогодні вранці, ліквідували о 15:34.

Фото: сьогоднішні пожежі у Херсоні (t.me/dsns_telegram)

При цьому ще одну пожежу у шестиповерховій нежитловій будівлі, яка також спалахнула вранці, загасили о 16:00. Площа, яку охопив вогонь, становила 3000 квадратних метрів.

У ДСНС зазначають, що ніхто з місцевих мешканців не постраждав.