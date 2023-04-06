У Херсоні знову повідомляють про вибухи

Зазначимо, що за підрахунками місцевих Telegram-каналів, це вже вшосте за сьогодні у Херсоні лунають вибухи.

Додамо, що повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.

Як повідомлялося раніше, вчора росіяни обстріляли два підприємства у Херсоні.

До того ж, окупанти били по центру Бериславу з артилерії, внаслідок чого постраждала людина.

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