RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсоне снова сообщают о взрывах

Иллюстративное фото: в Херсоне снова сообщают о взрывах (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне снова сообщают о звуках взрывов в четверг, 6 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что по подсчетам местных Telegram-каналов, это уже в шестой раз за сегодня в Херсоне раздаются взрывы.

Добавим, что воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Как сообщалось ранее, вчера россияне обстреляли два предприятия в Херсоне.

К тому же, оккупанты били по центру Бериславу из артиллерии, в результате чего пострадал человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна России против УкраиныВзрыв