Росіяни вдарили артилерією по центру Берислава, є постраждалий

Російські окупанти вдарили артилерією по центру Берислава Херсонської області. Одна людина отримала поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Бериславської РДА Володимира Літвінова.

"На жаль, одна людина дістала поранення. Постраждалого доставили до лікарні", - додає голова РДА.

Як пише Літвінов, внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю магазину.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти вчора обстріляли Донецьку область внаслідок чого загинули 4 людини.

Також сьогодні було зафіксовано 3 прильоти, ймовірно зі ствольної артилерії, по прикордонню Сумської області. Ніхто з цивільних не постраждав.

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