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У Херсоні знову лунають вибухи

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Херсон, П'ятниця 17 березня 2023 08:34
У Херсоні знову лунають вибухи Фото: у Херсоні повідомляють про вибухи 17 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 17 березня, у Херсоні лунають вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські окупанти минулої доби 76 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили 275 снарядів із важкої артилерії та "Градів".

Нагадаємо, у четвер, 16 березня, російські військові атакували Херсон з безпілотників. Під ворожу атаку потрапив медичний заклад.

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Херсон вибухи
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