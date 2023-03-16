Росіяни з безпілотників атакували медичний заклад у Херсоні: є пошкодження

У четвер, 16 березня, російські військові атакували Херсон з безпілотників. Під ворожу атаку потрапив медичний заклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Попередньо, медики та пацієнти - не постраждали", - написав Прокудін.

Зазначається, що через російську атаку пошкоджено транспортні засоби та будівлі поряд.

"Щойно ворог атакував з безпілотників подвірʼя одного з медзакладів міста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у четвер, 16 березня, в Херсоні пролунали вибухи. Тоді на всій території Україні лунала повітряна тривога.

Раніше повідомлялось, що російські військові 88 разів обстріляли територію Херсонської області за минулу добу. Загарбники випустили 413 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

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