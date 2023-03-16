ua ru
Чт, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни з безпілотників атакували медичний заклад у Херсоні: є пошкодження

Новость на русском →
Херсон, Четвер 16 березня 2023 18:48
Росіяни з безпілотників атакували медичний заклад у Херсоні: є пошкодження Фото: Росіяни з безпілотників атакували медичний заклад у Херсоні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 16 березня, російські військові атакували Херсон з безпілотників. Під ворожу атаку потрапив медичний заклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Щойно ворог атакував з безпілотників подвірʼя одного з медзакладів міста", - йдеться у повідомленні.

Росіяни з безпілотників атакували медичний заклад у Херсоні: є пошкодження

Зазначається, що через російську атаку пошкоджено транспортні засоби та будівлі поряд.

"Попередньо, медики та пацієнти - не постраждали", - написав Прокудін.

Нагадаємо, що у четвер, 16 березня, в Херсоні пролунали вибухи. Тоді на всій території Україні лунала повітряна тривога.

Раніше повідомлялось, що російські військові 88 разів обстріляли територію Херсонської області за минулу добу. Загарбники випустили 413 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсон Війна в Україні
NEWS
Тарифи заморожені. Названо три комунальні послуги, які точно не подорожчають
Тарифи заморожені. Названо три комунальні послуги, які точно не подорожчають
DAILY
Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України