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В Херсоне снова раздаются взрывы

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Херсон, Пятница 17 марта 2023 08:34
В Херсоне снова раздаются взрывы Фото: в Херсоне сообщают о взрывах 17 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 17 марта, в Херсоне раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские оккупанты за прошедшие сутки 76 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили 275 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Напомним, в четверг, 16 марта, российские военные атаковали Херсон из беспилотников. Во вражескую атаку попало медицинское учреждение.

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