В Херсоне снова раздаются взрывы

Фото: в Херсоне сообщают о взрывах 17 марта (GettyImages)

В пятницу, 17 марта, в Херсоне раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении. Как сообщалось, российские оккупанты за прошедшие сутки 76 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили 275 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Напомним, в четверг, 16 марта, российские военные атаковали Херсон из беспилотников. Во вражескую атаку попало медицинское учреждение.