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У Херсоні знову чути вибухи

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Херсон, П'ятниця 30 грудня 2022 16:31
У Херсоні знову чути вибухи Фото: у Херсоні знову чути вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вдень 30 грудня знову повідомляють про вибухи. Тривогу в місті зараз не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

За інформацією місцевих жителів, у місті чути сильні вибухи. Однак наразі незрозуміло, чи є "прильоти".

Варто зазначити, що у військовій адміністрації Херсона поки що не коментують ситуацію.

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють, що гучні звуки пов'язані із роботою українських військових.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Херсоні також повідомляли про потужні вибухи. Після цього в області оголосили повітряну тривогу.

Також ми писали, що вчора ворог обстріляв обласний кардіологічний диспансер у Херсоні, внаслідок чого постраждали двоє людей.

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