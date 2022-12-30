В Херсоне снова слышны взрывы

В Херсоне днем 30 декабря вновь сообщают о взрывах. Тревога в городе в настоящий момент не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Херсон ".

По информации местных жителей, в городе слышны мощные взрывы. Однако на данный момент непонятно, есть ли "прилеты".

Стоит отметить, что в военной администрации Херсона пока не комментируют ситуацию.

Тем временем местные Telegram-каналы сообщают, что громкие звуки связаны с работой украинских военных.