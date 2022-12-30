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В Херсоне снова слышны взрывы

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Херсон, Пятница 30 декабря 2022 16:31
В Херсоне снова слышны взрывы Фото: в Херсоне снова слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне днем 30 декабря вновь сообщают о взрывах. Тревога в городе в настоящий момент не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

По информации местных жителей, в городе слышны мощные взрывы. Однако на данный момент непонятно, есть ли "прилеты".

Стоит отметить, что в военной администрации Херсона пока не комментируют ситуацию.

Тем временем местные Telegram-каналы сообщают, что громкие звуки связаны с работой украинских военных.

Напомним, сегодня утром в Херсоне также сообщали о мощных взрывах. После чего в области объявили воздушную тревогу.

Также мы писали, что вчера враг обстрелял областной кардиологический диспансер в Херсоне, в результате чего пострадали два человека.

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