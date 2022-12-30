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У Херсоні повідомляють про гучні вибухи

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Херсон, П'ятниця 30 грудня 2022 10:09
У Херсоні повідомляють про гучні вибухи Фото: у Херсоні повідомляють про гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вранці 30 грудня пролунали сильні вибухи. Після цього в області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві пабліки повідомили, що у місті зараз "голосно". Одразу після повідомлень про вибухи в Херсоні оголосили повітряну тривогу.

Варто зазначити, що місцева влада та військова адміністрація поки не коментують повідомлення про вибухи.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти обстріляли територію Херсонської області понад 80 разів. Загарбники атакували мирні населені пункти з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Також ми писали, що вчора ворог обстріляв обласний кардіологічний диспансер у Херсоні , внаслідок чого постраждали двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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Херсон Вибух
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