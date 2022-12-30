У Херсоні повідомляють про гучні вибухи

У Херсоні вранці 30 грудня пролунали сильні вибухи. Після цього в області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві пабліки повідомили, що у місті зараз "голосно". Одразу після повідомлень про вибухи в Херсоні оголосили повітряну тривогу.

Варто зазначити, що місцева влада та військова адміністрація поки не коментують повідомлення про вибухи.