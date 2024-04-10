У Херсоні зникло світло у середу, 10 квітня. Електропостачання немає у двох районах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Мост", Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Знов світло вирубилося", - пише видання з посиланням на соцмережі.
Як додають журналісти, світла точно немає у двох районах Херсона - Таврійському та в Центральному, але інтернет поки працює.
Через російський удар по критичній інфраструктурі півдня України зникло електропостачання у Херсонському районі.
"Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Вони вже почали підʼєднувати абонентів до мережі. Будь ласка, не вмикайте одразу всі пристрої, щоб не зашкодити енергосистемі", - звернувся голова Херсонської ОВА.
Відомо, що електропостачання в Херсоні зникало в ніч на 10 квітня, але за декілька годин зʼявилося. В "Укренерго" повідомляли, що росіяни знову атакували енергооб'єкт. Через що у Херсонській та Миколаївській областях довелось застосувати аварійні віключення світла. Пізніше світло повернули.
Втім, наразі у Миколаєві спостерігається масштабне аварійне відключення світла.
Крім того, в Одеській області пошкоджено енергетичний об'єкт. Спочатку повідомлялось, що постраждала одна людина, потім дві - працівники транспортного підприємства. Росіяни атакували Одеську область балістикою. Перед цим ворог запустив дрони, які й атакували енергоінфраструктуру.
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