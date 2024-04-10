У Херсоні зникло світло

"Знов світло вирубилося", - пише видання з посиланням на соцмережі.

Як додають журналісти, світла точно немає у двох районах Херсона - Таврійському та в Центральному, але інтернет поки працює.

Світло зникло у всьому Херсонському районі

Через російський удар по критичній інфраструктурі півдня України зникло електропостачання у Херсонському районі.

"Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Вони вже почали підʼєднувати абонентів до мережі. Будь ласка, не вмикайте одразу всі пристрої, щоб не зашкодити енергосистемі", - звернувся голова Херсонської ОВА.