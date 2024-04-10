В Херсоне исчез свет

Удары по энергообъектам на юге

Известно, что электроснабжение в Херсоне исчезало в ночь на 10 апреля, но через несколько часов появилось. В "Укрэнерго" сообщали, что россияне снова атаковали энергообъект. В Херсонской и Николаевской областях пришлось применить аварийные исключения света. Позже свет вернули.

Впрочем, на данный момент в Николаеве наблюдается масштабное аварийное отключение света.

Кроме того, в Одесской области поврежден энергетический объект. Сначала сообщалось, что пострадал один человек, затем два - работники транспортного предприятия. Россияне атаковали Одесскую область баллистикой. Перед этим враг запустил дроны, атаковавшие энергоинфраструктуру.

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