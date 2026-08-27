Світла і тепла може не бути довго: мешканців Херсона закликали евакуюватися

У Херсоні цієї зими не зможуть розраховувати на роботу ТЕЦ та інших об’єктів критичної інфраструктури у звичному режимі через обстріли РФ. Жителів міста, особливо родини з дітьми та літніх людей, закликають за можливості виїжджати.
Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Вночі російські війська знову атакували Херсонську ТЕЦ авіабомбами. Об’єкт зазнав дуже серйозних руйнувань.
Через це місто може залишитися без світла та тепла не на години чи дні, а на тривалий час.
Безпекова ситуація в Херсоні залишається надзвичайно складною. Ворог щодня посилює удари по інфраструктурі:
"І наразі засобів для знищення цих видів БпЛА, як і КАБів немає в жодній області нашої країни", - наголосив очільник ОВА.
Влада разом із комунальниками, енергетиками та Урядом вже опрацьовує альтернативні варіанти тепло- та енергопостачання. Проте жителям радить не ризикувати та виїжджати до більш безпечних регіонів.
Тим, хто зважиться на виїзд, обіцяють допомогти з транспортом, розселенням та соціальною підтримкою.
Номери для організації евакуації:
Нагадаємо, що Херсонська ТЕЦ є основним джерелом тепла для міста, проте внаслідок систематичних російських атак станція зазнала суттєвих руйнувань.
Зокрема, 26 серпня 2026 року росіяни завдали удару керованою авіабомбою по Херсонській ТЕЦ, через що об'єкт зазнав серйозних пошкоджень.
Вже наступного дня, 27 серпня, ворог повторно атакував станцію, випустивши одразу чотири КАБи. У результаті цієї атаки Херсонська ТЕЦ втратила все обладнання та зазнала критичних руйнувань.