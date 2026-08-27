Света и тепла может не быть долго: жителей Херсона призвали эвакуироваться

В Херсоне этой зимой не смогут рассчитывать на работу ТЭЦ и других объектов критической инфраструктуры в обычном режиме из-за обстрелов РФ. Жителей города, особенно семьи с детьми и пожилых людей, призывают по возможности уезжать.
Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Ночью российские войска снова атаковали Херсонскую ТЭЦ авиабомбами. Объект получил очень серьезные разрушения.
Поэтому город может остаться без света и тепла не на часы или дни, а на длительное время.
Безопасная ситуация в Херсоне остается очень сложной. Враг ежедневно усиливает удары по инфраструктуре:
"И сейчас средств для уничтожения этих видов БпЛА, как и КАБов, нет ни в одной области нашей страны", - подчеркнул глава ОВА.
Власти вместе с коммунальщиками, энергетиками и Правительством уже прорабатывают альтернативные варианты тепло- и энергоснабжения. Однако жителям советует не рисковать и уезжать в более безопасные регионы.
Тем, кто решится на выезд, обещают помочь с транспортом, расселением и социальной поддержкой.
Номера для организации эвакуации:
Напомним, что Херсонская ТЭЦ является основным источником тепла для города, однако в результате систематических российских атак станция претерпела существенные разрушения.
В частности, 26 августа 2026 года россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по Херсонской ТЭЦ, из-за чего объект получил серьезные повреждения.
Уже на следующий день, 27 августа, враг повторно атаковал станцию, выпустив сразу четыре КАБа. В результате этой атаки Херсонская ТЭЦ потеряла все оборудование и испытала критические разрушения.