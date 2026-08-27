Света и тепла может не быть долго: жителей Херсона призвали эвакуироваться

Серьезные разрушения Херсонской ТЭЦ

Ночью российские войска снова атаковали Херсонскую ТЭЦ авиабомбами. Объект получил очень серьезные разрушения.

Поэтому город может остаться без света и тепла не на часы или дни, а на длительное время.

Усиление атак на инфраструктуру

Безопасная ситуация в Херсоне остается очень сложной. Враг ежедневно усиливает удары по инфраструктуре:

КАБы - с 1 июля на Херсонщину сбросили 170 авиабомб - это больше, чем за все первое полугодие.

Ударные БпЛА - за два месяца выпущено более 1700 дронов. Враг более активно применяет реактивные "Шахеды" и "Герберы".

FPV-дроны - всего за неделю количество атак возросло до 6,5 тысячи.

"И сейчас средств для уничтожения этих видов БпЛА, как и КАБов, нет ни в одной области нашей страны", - подчеркнул глава ОВА.

Как эвакуироваться из города

Власти вместе с коммунальщиками, энергетиками и Правительством уже прорабатывают альтернативные варианты тепло- и энергоснабжения. Однако жителям советует не рисковать и уезжать в более безопасные регионы.

Тем, кто решится на выезд, обещают помочь с транспортом, расселением и социальной поддержкой.

Номера для организации эвакуации: