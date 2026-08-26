ua en ru
Ср, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни вдарили КАБом по Херсонській ТЕЦ, є серйозні руйнування

12:05 26.08.2026 Ср
1 хв
Масштаб руйнувань оцінять, щойно дозволить безпекова ситуація
aimg Валерія Абабіна
Росіяни вдарили КАБом по Херсонській ТЕЦ, є серйозні руйнування Фото: Херсонська ТЕЦ після атаки РФ (naftogaz com)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Основне джерело тепла для Херсона, місцева ТЕЦ, зазнало серйозних руйнувань унаслідок удару керованою авіаційною бомбою РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Групу Нафтогаз.

Російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ. Унаслідок удару основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.

"Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Координуємо подальші дії з місцевою владою", - зазначив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

Херсонська ТЕЦ Групи Нафтогаз - виключно цивільний об'єкт, основне призначення якого - постачання тепла жителям міста. Протягом 2026 року станція зазнала десятків російських атак.

Нагадаємо, росіяни системно б'ють по Херсонській ТЕЦ дронами та артилерією. Станція є єдиним джерелом теплопостачання для десятків тисяч мешканців міста.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Херсон ТЕЦ Війна в Україні Російська Федерація
Новини
Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського
Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають