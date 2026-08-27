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Света и тепла может не быть долго: жителей Херсона призвали эвакуироваться

21:35 27.08.2026 Чт
2 мин
В ОВА призывают семьи с детьми срочно уезжать
aimg Сергей Козачук
Света и тепла может не быть долго: жителей Херсона призвали эвакуироваться Фото: жителей Херсона призывают выезжать в безопасные регионы (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Херсоне этой зимой не смогут рассчитывать на работу ТЭЦ и других объектов критической инфраструктуры в обычном режиме из-за обстрелов РФ. Жителей города, особенно семьи с детьми и пожилых людей, призывают по возможности уезжать.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Серьезные разрушения Херсонской ТЭЦ

Ночью российские войска снова атаковали Херсонскую ТЭЦ авиабомбами. Объект получил очень серьезные разрушения.

Поэтому город может остаться без света и тепла не на часы или дни, а на длительное время.

Усиление атак на инфраструктуру

Безопасная ситуация в Херсоне остается очень сложной. Враг ежедневно усиливает удары по инфраструктуре:

  • КАБы - с 1 июля на Херсонщину сбросили 170 авиабомб - это больше, чем за все первое полугодие.
  • Ударные БпЛА - за два месяца выпущено более 1700 дронов. Враг более активно применяет реактивные "Шахеды" и "Герберы".
  • FPV-дроны - всего за неделю количество атак возросло до 6,5 тысячи.

"И сейчас средств для уничтожения этих видов БпЛА, как и КАБов, нет ни в одной области нашей страны", - подчеркнул глава ОВА.

Как эвакуироваться из города

Власти вместе с коммунальщиками, энергетиками и Правительством уже прорабатывают альтернативные варианты тепло- и энергоснабжения. Однако жителям советует не рисковать и уезжать в более безопасные регионы.

Тем, кто решится на выезд, обещают помочь с транспортом, расселением и социальной поддержкой.

Номера для организации эвакуации:

  • Контакт-центр Херсонской ОВА: 0 800 101 102, 0 800 330 951
  • Правительственная горячая линия: 1548

Ситуация вокруг Херсонской ТЭЦ

Напомним, что Херсонская ТЭЦ является основным источником тепла для города, однако в результате систематических российских атак станция претерпела существенные разрушения.

В частности, 26 августа 2026 года россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по Херсонской ТЭЦ, из-за чего объект получил серьезные повреждения.

Уже на следующий день, 27 августа, враг повторно атаковал станцию, выпустив сразу четыре КАБа. В результате этой атаки Херсонская ТЭЦ потеряла все оборудование и испытала критические разрушения.

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