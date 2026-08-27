Света и тепла может не быть долго: жителей Херсона призвали эвакуироваться
В Херсоне этой зимой не смогут рассчитывать на работу ТЭЦ и других объектов критической инфраструктуры в обычном режиме из-за обстрелов РФ. Жителей города, особенно семьи с детьми и пожилых людей, призывают по возможности уезжать.
Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Серьезные разрушения Херсонской ТЭЦ
Ночью российские войска снова атаковали Херсонскую ТЭЦ авиабомбами. Объект получил очень серьезные разрушения.
Поэтому город может остаться без света и тепла не на часы или дни, а на длительное время.
Усиление атак на инфраструктуру
Безопасная ситуация в Херсоне остается очень сложной. Враг ежедневно усиливает удары по инфраструктуре:
- КАБы - с 1 июля на Херсонщину сбросили 170 авиабомб - это больше, чем за все первое полугодие.
- Ударные БпЛА - за два месяца выпущено более 1700 дронов. Враг более активно применяет реактивные "Шахеды" и "Герберы".
- FPV-дроны - всего за неделю количество атак возросло до 6,5 тысячи.
"И сейчас средств для уничтожения этих видов БпЛА, как и КАБов, нет ни в одной области нашей страны", - подчеркнул глава ОВА.
Как эвакуироваться из города
Власти вместе с коммунальщиками, энергетиками и Правительством уже прорабатывают альтернативные варианты тепло- и энергоснабжения. Однако жителям советует не рисковать и уезжать в более безопасные регионы.
Тем, кто решится на выезд, обещают помочь с транспортом, расселением и социальной поддержкой.
Номера для организации эвакуации:
- Контакт-центр Херсонской ОВА: 0 800 101 102, 0 800 330 951
- Правительственная горячая линия: 1548
Ситуация вокруг Херсонской ТЭЦ
Напомним, что Херсонская ТЭЦ является основным источником тепла для города, однако в результате систематических российских атак станция претерпела существенные разрушения.
В частности, 26 августа 2026 года россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по Херсонской ТЭЦ, из-за чего объект получил серьезные повреждения.
Уже на следующий день, 27 августа, враг повторно атаковал станцию, выпустив сразу четыре КАБа. В результате этой атаки Херсонская ТЭЦ потеряла все оборудование и испытала критические разрушения.