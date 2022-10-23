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В окупованому Херсоні другий день проблеми з інтернетом

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Херсон, Неділя 23 жовтня 2022 19:40
В окупованому Херсоні другий день проблеми з інтернетом Фото: у Херсоні досі проблеми з інтернетом (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В окупованому російськими військами Херсоні другий день поспіль спостерігаються перебої з доступом до інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертну групу Netblocks .

"Дані показують, що Херсон на півдні України залишається відключеним (від інтернету, - ред.) понад 24 години. Провайдер "Скайнет" ("Херсонтелеком") стверджує, що обладнання було "передано" без попередження російсько-кримському оператору, який надає послуги після окупації", - йдеться у повідомленні.

В окупованому Херсоні другий день проблеми з інтернетом

Фото: у Херсоні досі перебої з інтернетом

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву заявив, що росіяни демонтують обладнання з херсонського телецентру, щоб відрізати українських військових від зв'язку з партизанами.

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Херсон Інтернет
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