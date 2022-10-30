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В Херсоне появился интернет через неделю отсутствия

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Херсон, Воскресенье 30 октября 2022 18:24
В Херсоне появился интернет через неделю отсутствия Фото: в Херсоне появился интернет через неделю отсутствия (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Херсоне начал появляться интернет после его отключения 22 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экспертную группу Netblocks.

При этом региональный провайдер Skynet ("Херсонтелеком") остается перенаправленным в Россию через российско-крымского оператора Miranda Media.

В Херсоне появился интернет через неделю отсутствия

Ранее Центр национального сопротивления заявил, что россияне демонтируют оборудование из Херсонского телецентра, чтобы отрезать украинских военных от связи с партизанами.

Да, в Херсоне наблюдались перебои с доступом к интернету.

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