В Херсоне появился интернет через неделю отсутствия

Во временно оккупированном Херсоне начал появляться интернет после его отключения 22 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экспертную группу Netblocks .

При этом региональный провайдер Skynet ("Херсонтелеком") остается перенаправленным в Россию через российско-крымского оператора Miranda Media.

Ранее Центр национального сопротивления заявил, что россияне демонтируют оборудование из Херсонского телецентра, чтобы отрезать украинских военных от связи с партизанами.

Да, в Херсоне наблюдались перебои с доступом к интернету.

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