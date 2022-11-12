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У Херсоні вводять комендантську годину: скільки триватиме

Фото: у Херсоні вводять комендантську комендантську годину (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

У звільненому Херсоні військовою адміністрацією вводиться комендантська година. Вона триватиме з 17:00 до 8:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Комендантська година триватиме з 17:00 до 8:00. У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях", – заявив Янушевич.

Раніше ми писали, що до Херсона повернулися і приступили до виконання обов'язків військові адміністрації. ДСНС почала розмінувати території.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 11 листопада, українські воїни зайшли до Херсона. Також наші герої звільнили Снігурівку - останнє місто Миколаївської області, яке було під контролем росіян.

За словами виконавчого директора ДПЕК Дмитра Сахарука, Росія повністю знищила всю енергетичну систему Херсона. Її мають намір відновити найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХерсонКомендантська годинаВторгнення Росії до України