У Херсоні продовжують виявляти та знешкоджувати ДРГ окупантів
У Херсоні продовжуються фільтраційні та стабілізаційні заходи. Під час них вдається виявляти та знешкоджувати ДРГ росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євгена Єріна в ефірі загальнонаціонального марафону.
"У Херсоні тривають фільтраційні та інші заходи пов'язані з виявленням та знешкодженням незаконних збройних формувань та ДРГ", - йдеться у заяві.
Єрін повідомив, що на Херсонському напрямку ситуація є стабільною. Окупанти не ведуть активних наступальних дій. Водночас російська армія постійно обстрілює позиції Збройних сил України.
"На лівому березі російські окупаційні війська відчувають постійний вогневий тиск з нашого боку ", - зазначив Єрін.
Повідомляється, що росіяни створюють ешелоновану систему, обладнують інженерні загородження, перегруповують війська.
Нагадаємо, що російські військові сьогодні, 26 листопада, упродовж дня п'ять разів обстріляли Херсон. Внаслідок ударів одна людина загинула.
Також жителів найбільш небезпечних районів Херсона та області закликають евакуюватися.
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