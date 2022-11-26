В Херсоне продолжают выявлять и обезвреживать ДРГ оккупантов

Фото: В Херсоне обнаруживают и обезвреживают вооруженные формирования и ДРГ оккупантов (GettyImages)

В Херсоне продолжаются фильтрационные и стабилизационные мероприятия. Во время них удается выявлять и обезвреживать ДРГ россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгения Ерина в эфире общенационального марафона.