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У Херсоні вибухи та сильна пожежа. Є прильоти у Бериславі

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Херсон, Субота 24 грудня 2022 19:54
У Херсоні вибухи та сильна пожежа. Є прильоти у Бериславі Фото: війська РФ сьогодні ввечері, 24 грудня, вкотре обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні ввечері, 24 грудня, вкотре обстріляли Херсон, в обласному центрі невдовзі виникла сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціальні мережі.

Також повідомляється, що "прильоти" зафіксовано у Бериславі Херсонської області. Центр міста обстріляли з міномету, ймовірно, з тимчасово окупованої Нової Каховки.

Крім того, завдяки успішним діям ЗСУ вдалося вразити штаб окупантів на лівобережній частині Херсонської області.

Нагадаємо, у суботу, 24 грудня, росіяни обстріляли центр Херсона з "Градів" та запальних боєприпасів.

Внаслідок ворожих обстрілів загинули щонайменше 10 людей. Крім того, 55 осіб отримали поранення, 18 з яких перебувають у тяжкому стані.

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