У Херсоні вибухи та сильна пожежа. Є прильоти у Бериславі
Російські військові сьогодні ввечері, 24 грудня, вкотре обстріляли Херсон, в обласному центрі невдовзі виникла сильна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціальні мережі.
Також повідомляється, що "прильоти" зафіксовано у Бериславі Херсонської області. Центр міста обстріляли з міномету, ймовірно, з тимчасово окупованої Нової Каховки.
Крім того, завдяки успішним діям ЗСУ вдалося вразити штаб окупантів на лівобережній частині Херсонської області.
Нагадаємо, у суботу, 24 грудня, росіяни обстріляли центр Херсона з "Градів" та запальних боєприпасів.
Внаслідок ворожих обстрілів загинули щонайменше 10 людей. Крім того, 55 осіб отримали поранення, 18 з яких перебувають у тяжкому стані.
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