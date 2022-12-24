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Кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсона знову зросла

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Херсон, Субота 24 грудня 2022 18:28
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсона знову зросла Фото: кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсона знову зросла (facebook.com/zelenskiy.official)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу центру Херсона з "Градів" та запальних боєприпасів загинуло щонайменше 10 людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в ефірі телемарафону.

Він також повідомив, що через обстріл 55 людей зазнали поранень, 18 з яких перебувають у важкому стані. При цьому Янушевич сказав, що дітей серед постраждалих немає.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок російської атаки пошкоджені також будівлі, автомобілі та котельня дитячого садка.

Янушевич додав, що ремонтним бригадам довелося усувати витік газу.

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни завдали масованого удару по Херсону. Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 8 людей, ще 58 отримали поранення.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна зможе запобігти таким трагедіям, якщо отримає більше озброєння.

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