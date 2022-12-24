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В Херсоне взрывы и сильный пожар. Есть прилеты в Бериславе

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Херсон, Суббота 24 декабря 2022 19:54
В Херсоне взрывы и сильный пожар. Есть прилеты в Бериславе Фото: войска РФ сегодня вечером, 24 декабря, в очередной раз обстреляли Херсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня вечером, 24 декабря, в очередной раз обстреляли Херсон, в областном центре вскоре возник сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социальные сети.

Также сообщается, что "прилеты" зафиксированы в Бериславе Херсонской области. Центр города обстреляли из миномета, предположительно из временно оккупированной Новой Каховки.

Кроме того, благодаря успешным действиям ВСУ удалось поразить штаб оккупантов на левобережной части Херсонской области.

Напомним, в субботу, 24 декабря, россияне обстреляли центр Херсона из "Градов" и зажигательных боеприпасов.

В результате вражеских обстрелов погибли по меньшей мере 10 человек. Кроме того, 55 человек получили ранения, 18 из которых находятся в тяжелом состоянии.

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