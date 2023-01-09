У Херсоні вдруге за вечір пролунали вибухи

"У Херсоні знову чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації поки що не надходило.

Зазначимо, що зараз ні в Херсоні, ні в області повітряну тривогу не оголошували.

Нагадаємо, що раніше росіяни обстріляли Херсон. Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Очаків Миколаївської області обстріляли окупанти, після чого в регіоні оголосили повітряну тривогу.

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