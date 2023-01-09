Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона: є жертва та поранена (відео)
У понеділок, 9 січня, російські військові обстріляли Херсон. Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Сьогодні ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста", - розповів він.
За даними очільника регіону, цим обстрілом окупанти відібрали життя однієї людини. Ще одна жінка дістала скрізне поранення уламками російських снарядів.
"Наразі за її життя борються лікарі", - додав Янушевич.
Як повідомлялося, цієї ночі російські окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні. Зокрема, через атаку зруйновано електропідстанцію, яка живить кілька великих котелень у місті.
Нагадаємо, російські війська вночі 8 січня під час обстрілу Херсона застосували запалювальні боєприпаси. Внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.
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