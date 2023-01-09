В Херсоне второй раз за вечер прогремели взрывы

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Официальной информации пока не поступало.

Отметим, что на данный момент ни в Херсоне, ни в области воздушную тревогу не объявляли.

Напомним, что до этого россияне обстреляли Херсон. Удар пришелся на жилой квартал города, один человек погиб, еще один получил ранения.

Кроме того, Очаков Николаевской области обстреляли оккупанты, после чего в регионе объявили воздушную тревогу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.