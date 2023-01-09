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В Херсоне второй раз за вечер прогремели взрывы

Фото: В Херсоне второй раз за вечер прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник вечером, 9 января, в Херсоне во второй раз прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Официальной информации пока не поступало.

Отметим, что на данный момент ни в Херсоне, ни в области воздушную тревогу не объявляли.

Напомним, что до этого россияне обстреляли Херсон. Удар пришелся на жилой квартал города, один человек погиб, еще один получил ранения.

Кроме того, Очаков Николаевской области обстреляли оккупанты, после чего в регионе объявили воздушную тревогу.

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ХерсонВзрывВойна России против Украины