Фото: у Херсоні вдруге за день пролунали вибухи (Getty Images)

У Херсоні вдень 7 січня пролунали повторні вибухи. Після чого у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих жителів, вибухи було чути не лише у Херсоні, а й у Олешках. Варто зазначити, що у військовій адміністрації міста наразі не коментували цю інформацію.