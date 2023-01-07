У Херсоні вдруге за день пролунали вибухи
У Херсоні вдень 7 січня пролунали повторні вибухи. Після чого у регіоні оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
За інформацією місцевих жителів, вибухи було чути не лише у Херсоні, а й у Олешках.
Варто зазначити, що у військовій адміністрації міста наразі не коментували цю інформацію.
Нагадаємо, сьогодні ближче до полудня у Херсоні також повідомляли про вибухи. Пізніше голова місцевої ОВ Ярослав Янушевич підтвердив інформацію, проте зазначив, що поки що з'ясовується, куди саме могли вдарити окупанти.
Також ми писали, що російські війська близько 40 разів минулої доби відкривали вогонь по Херсону та області . Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, а ще 7 отримали поранення.
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