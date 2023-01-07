В Херсоне второй раз за день прогремели взрывы
В Херсоне днем 7 января прогремели повторные взрывы. После чего в регионе объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По информации местных жителей, взрывы были слышны не только в Херсоне, но и в Олешках.
Стоит отметить, что в военной администрации города пока не комментировали эту информацию.
Напомним, сегодня ближе к полудню в Херсоне также сообщали о взрывах. Позже глава местной ОВА Ярослав Янушевич подтвердил информацию, однако отметил, что пока выясняется, куда именно могли ударить оккупанты.
Также мы писали, что российские войска около 40 раз за прошедшие сутки открывали огонь по Херсону и области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще 7 получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.