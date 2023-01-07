У Херсоні повідомляють про вибухи
У Херсоні ближче до полудня 7 січня було чути вибухи. При цьому тривогу в регіоні не оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Поки що незрозуміло, де саме і з якої причини пролунали вибухи. Проте мешканців міста закликають до обережності.
Інформацію про вибухи також поки що не коментує військова адміністрація Херсона.
Варто зазначити, що вибухи в регіоні були чутні під час так званого "перемир'я" , яке російське військове керівництво оголосило на Різдво.
Нагадаємо, російські війська близько 40 разів минулої доби відкривали вогонь по Херсону та області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, а ще 7 отримали поранення.
Також учора ми писали, що окупанти обстріляли пожежну частину у Херсоні.
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