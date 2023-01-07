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Окупанти майже 40 разів обстріляли Херсон та область: є загиблий і семеро поранених

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Херсонська область, Субота 07 січня 2023 09:12
Окупанти майже 40 разів обстріляли Херсон та область: є загиблий і семеро поранених Фото: окупанти майже 40 разів обстріляли Херсон та область (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська близько 40 разів за минулу добу відкривали вогонь по Херсону та області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, а ще 7 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Російські окупанти 39 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - пише Янушевич.

За його словами, Херсон армія РФ вкривала вогнем 9 разів - під ударом ворожої армії були житлові квартали міста, снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки на територію та у будівлі, підрозділу пожежно-рятувальної частини.

"Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина - рятувальник, 7 мешканців Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, вчора ми писали про те, що війська РФ обстріляли пожежну частину у Херсоні.

Додамо, також нещодавно російські окупанти обстріляли центр Херсона.

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Херсон Херсонська область Обстріл Війна Росії проти України
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