У Херсоні просять не виходити на вулицю до кінця тижня, видача гумдопомоги "на паузі"

"Повідомляємо, що з 23 по 26 лютого на території Херсонської громади всі центри видачі гуманітарної допомоги ХМВА працювати не будуть! Видача готової їжі від Central Kitchen також призупинена на ці дні", - повідомляють у міськраді.

До того ж, у ці дні також будуть призупинені виплати Червоного Хреста через відділення Укрпошти.

Херсонців просять зважати на безпекову ситуацію та, за можливості, не виходити на вулицю без зайвої потреби протягом цих днів.

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Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський також просить мешканців дотримуватись максимальної обережності.

"Є ризик посилених обстрілів наших громад. Вже майже рівно рік ворог "за три дні бере Київ", а відриватися на мирному населенні за військове та політичне приниження для Росії - нормальна практика. Постарайтеся цими днями якнайменше перебувати на відкритих просторах, а також зробіть невеликий запас їжі та питної води", - написав він.

Як повідомлялося раніше, Росія може вдатись до чого завгодно на річницю повномасштабного вторгнення, щоб нагадати Україні, як все почалося 24 лютого.

Тим часом українським школам рекомендують перейти на дистанційний режим навчання протягом 22-24 лютого.

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