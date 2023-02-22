В Херсоне просят не выходить на улицу до конца недели, выдача гумпомощи "на паузе"

"Сообщаем, что с 23 по 26 февраля на территории Херсонского общества все центры выдачи гуманитарной помощи ХМВА работать не будут! Выдача готовой пищи от Central Kitchen также приостановлена на эти дни", - сообщают в горсовете.

К тому же, в эти дни будут приостановлены выплаты Красного Креста через отделения Укрпочты.

Херсонцев просят учитывать ситуацию безопасности и, по возможности, не выходить на улицу без лишней нужды в течение этих дней.

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Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский также просит жителей соблюдать максимальную осторожность.

"Есть риск усиленных обстрелов наших общин. Уже почти ровно год враг "за три дня берет Киев", а отрываться на мирном населении за военное и политическое унижение для России - нормальная практика. Постарайтесь в эти дни как можно меньше находиться на открытых просторах, а также сделайте небольшой запас еды и питьевой воды", - написал он.

Как сообщалось ранее, Россия может прибегнуть к чему угодно на годовщину полномасштабного вторжения, чтобы напомнить Украине, как все началось 24 февраля.

Тем временем украинским школам рекомендуют перейти на дистанционный режим обучения в течение 22-24 февраля.

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