У Херсоні сталися пожежі у житлових будинках після обстрілу

У житлових будинках звільненого Херсона виникли пожежі після чергового обстрілу з боку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Канали публікують відео пожежі одного будинку.

Також повідомляється про загоряння ще в одному будинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні росіяни обстріляли Херсон щонайменше 17 разів. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Вчора окупанти також обстріляли Херсон. Внаслідок атаки одна людина загинула.

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