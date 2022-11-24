В Херсоне возникли пожары в жилых домах после обстрела

В жилых домах освобожденного Херсона возникли пожары после очередного обстрела со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Каналы публикуют видео пожара в одном доме.

Также сообщается о возгорании еще в одном доме.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня россияне обстреляли Херсон не менее 17 раз. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Вчера оккупанты также обстреляли Херсон. В результате атаки один человек погиб.

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