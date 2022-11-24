В Херсоне возникли пожары в жилых домах после обстрела
Иллюстративное фото: в Херсоне произошли пожары в жилых домах после обстрела (facebook.com/MNSDNE)
В жилых домах освобожденного Херсона возникли пожары после очередного обстрела со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Каналы публикуют видео пожара в одном доме.
Также сообщается о возгорании еще в одном доме.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня россияне обстреляли Херсон не менее 17 раз. Один человек погиб, еще один получил ранения.
Вчера оккупанты также обстреляли Херсон. В результате атаки один человек погиб.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.