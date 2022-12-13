У Херсоні спалахнула масштабна пожежа через ворожі обстріли

У Херсоні сталася масштабна пожежа в одному з районів міста внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Кавун Херсон ".

У мережі також було опубліковано відео пожежі в одному з районів Херсона.

На місці події працюють співробітники ДСНС та рятувальники. Вогнеборці ліквідують пожежу, а також розбирають завали.

Раніше повідомлялося, що 12 грудня у Херсоні лунали вибухи через чергову атаку окупантів. Того ж дня війська РФ обстріляли житловий сектор у Херсоні, і в результаті були руйнування, пошкоджено електромережі.

Нагадаємо також, що в Херсоні під час вчорашнього обстрілу загинула жінка похилого віку, яка проходила повз Центр реінтеграції безпритульних і звільнених осіб "Надія".

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